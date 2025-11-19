Bimbo di 8 anni trovato morto a Calimera, la madre rinvenuta in mare. Si rafforza ipotesi omicidio-suicidio

AGI - Un bimbo di 8 anni è stato trovato morto in casa a Calimera, in provincia di Lecce. In precedenza il corpo di una donna, presumibilmente la madre, è stato rinvenuto in mare al largo della marina di Melendugno, dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere. Lo riporta il Quotidiano di Puglia.
Il ritrovamento del bambino e i segni sul corpo
Il bambino è stato trovato senza vita in serata dalle forze dell'ordine. Sul corpo sarebbero presenti ferite e segni di strangolamento, elementi che aggravano la natura del tragico evento.
La scomparsa del bambino era stata denunciata dal padre dopo il rinvenimento del cadavere della donna in mare, collegando così i due drammatici ritrovamenti tra Calimera e Melendugno.
Un primo esame esterno della salma di Elia Perrone, il bambino di otto anni trovato morto ieri pomeriggio nella sua casa di Calimera, nel Basso Salento, ha evidenziato la presenza di segni sul collo compatibili con lo strangolamento, mentre sul corpo non vi sarebbero ferite da taglio, come da voci circolate nelle scorse ore. Sembrerebbe, quindi, consolidarsi l'ipotesi dell'omicidio-suicidio che avrebbe visto protagonista la madre del bambino, Najoua Minniti, di 36 anni.
La donna, seguita dai servizi sociali a causa di una presunta situazione di disagio economico, potrebbe avere infierito sul figlio per motivi ancora non chiari, causandone la morte. Il ritrovamento del corpo della 36enne, avvenuto ieri mattina in mare, al largo della località di San Foca, sulla costa orientale della penisola salentina, farebbe ipotizzare il suicidio.
L'autopsia è stata affidata al medico legale Alberto Tortorella dal pm della Procura di Lecce, Erika Masetti. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri del comando provinciale.
A dare l'allarme ai militari è stato il padre del bambino, Fabio Perrone, infermiere in servizio all'ospedale Ferrari di Casarano, dopo avere appurato che il figlio, nella giornata di ieri, non si era presentato a scuola. Gli stessi carabinieri hanno poi rinvenuto il cadavere del piccolo nel pomeriggio.
Secondo le prime informazioni, il bambino potrebbe essere stato soffocato nel sonno dalla madre che poi si sarebbe tolto la vita. Najoua Minniti e Fabio Perrone, dopo avere convissuto per un certo periodo, si erano separati da tempo.