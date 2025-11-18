L'operazione contro la mafia nigeriana a Vicenza incassa i complimenti della Meloni

AGI - Un'operazione dei carabinieri di Vicenza ha smantellato su tutto il territorio nazionale un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. L'attività, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Venezia, ha previsto l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone, finalizzata a disarticolare un importante sodalizio di criminalità nigeriana radicata a Vicenza.
Nelle attività sono stati impiegati 300 carabinieri provenienti da tutto il Veneto, con il supporto dei reggimenti Lombardia ed Emilia Romagna, delle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7 trentino Alto Adige, 13 Friuli Venezia Giulia e del 4 battaglione veneto, aliquota pronto intervento del provinciale di Padova, unità cinofile antidroga e velivolo del 14 elinucleo di Belluno. Oltre le misure cautelari personali sono in atto decine di perquisizioni domiciliari.
Meloni, brillante operazione
"Complimenti ai Carabinieri di Vicenza per la brillante operazione che ha smantellato un'organizzazione criminale attiva nel traffico internazionale di stupefacenti. Un risultato importante nella lotta allo spaccio e nella tutela della sicurezza dei cittadini. Avanti cosi'". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social network. L'operazione per smantellare una organizzazione criminale nigeriana, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Venezia, ha portato all'arresto di 20 persone.