Frana travolge casa nel Goriziano, 32enne tenta di salvare un'anziana ma muoiono entrambi 

AGI - È stato recuperato il corpo senza vita di Guerrina Skocaj. La donna, 83 anni, risultava dispersa dopo il crollo avvenuto ieri mattina dell'abitazione a Brazzano, nel comune di Cormons, in provincia di Gorizia. L’ondata di maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia e la casa dove viveva l’anziana era stata travolta da una frana devastante.
Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco, dopo averlo individuato nel corso della notte appena trascorsa. Sotto le macerie, i vigili del fuoco avevano ieri sera recuperato anche il corpo esanime di Quirin Kuhnert, il 32enne tedesco anche lui travolto dalla frana che ha colpito l’abitazione di Brazzano.
Secondo quanto emerso l'uomo di origine tedesca e gestore di un negozio di alimentari della zona, avrebbe in tutte le maniere cercato di salvare l'anziana, ma un improvviso ulteriore crollo dell'edificio ha sepolto la coppia. L'uomo, tuttavia, avrebbe fatto in tempo a salvare la sorella di uno dei residenti a Brazzano prima di prodigarsi per l'anziana. È stato lo stesso fratello della donna salvata da Kuhnert a raccontare all'emittente tv questo drammatico particolare.
Il maltempo in Friuli Venezia Giulia
Sempre nella giornata di ieri, a Versa, frazione di Romans d'Isonzo (nel Goriziano), l'esondazione del fiume Torre ha costretto alcune persone a rifugiarsi sui tetti delle case. Gli sfollati sono stati 300, così come sono stati oltre 300 gli interventi effettuati su tutto il territorio dai 250 vigili del fuoco in azione con squadre ordinarie, soccorritori acquatici ed elicottero del reparto volo di Venezia.
Le reazioni della politica
"Chiediamo la mobilitazione nazionale per avere il supporto delle altre Regioni: la priorità però ora sono le persone", ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. Il governatore, Massimiliano Fedriga, dal canto suo, ha assicurato: "Staremo vicini concretamente alla popolazione, anche nella legge di bilancio cercheremo di affrontare le prime necessità, con un intervento anche di carattere finanziario".
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con lo stesso Fedriga "per essere aggiornata sulla situazione di maltempo che sta colpendo il territorio". Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che il Presidente sta seguendo con attenzione l'evolversi degli eventi e mantiene un contatto diretto con il ministro Musumeci e con il Dipartimento della Protezione civile. Meloni ha espresso la vicinanza alle comunità interessate e ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini impegnati nelle operazioni di soccorso.