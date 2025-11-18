Un bus di studenti finisce fuori strada a Pordenone: 3 feriti

AGI - Un bus con 20 studenti a bordo, di rientro da alcuni istituti di Portogruaro (Venezia) è uscito di strada finendo nel fossato laterale della carreggiata dopo un violento impatto con una vettura. È accaduto a Sesto al Reghena in provincia di Pordenone. L'autista ha riportato leggere ferite per le quali è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso, mentre uno degli studenti è stato trasportato in elicottero in ospedale in quanto lamentava una compressione toracica.
Tutti i ragazzi sono stati comunque sottoposti a una consultazione medica prima di essere riaffidati ai parenti accorsi sul posto. La donna alla guida dell'auto che si scontrata il mezzo pubblico è stata stabilizzata dal personale dell'automedica e poi pure lei elitrasportata in ospedale. Sul posto i Carabinieri.
