Roma, nuove chiusure per il Ponte dell'Industria. Tutte le date

AGI - Si avvia alla fase conclusiva l'intervento giubilare sul Ponte dell'Industria, con una nuova programmazione di lavorazioni notturne necessarie al completamento delle opere residue, in particolare del montaggio degli arconi che restituiranno al ponte il suo profilo originario. Terminata l'installazione degli arconi, si procederà con la realizzazione della seconda passerella ciclopedonale sul lato valle.
Il programma della viabilità prevede su Ponte dell'Industria: chiusura notturna dalle 22 alle 6 del 16, 17, 18 e 19 novembre, il ponte sarà chiuso al transito, mentre su via del Porto Fluviale la circolazione sarà vietata tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Solo nel caso di via del Porto Fluviale, il divieto non coinvolge residenti e veicoli diretti alle aree interne ai fabbricati.
Chiusura totale e divieti di transito
Dalle 22 del 20 novembre alle 6 del 24 novembre, la chiusura del Ponte dell'Industria sarà in vigore giorno e notte, così come il divieto di transito su via del Porto Fluviale, nel tratto compreso tra l'intersezione con via delle Conce e quella con via della Riva Ostiense, sempre a eccezione dei residenti e dei veicoli diretti alle aree interne ai fabbricati.
Fasi operative e montaggio degli arconi
Durante la prima serie di chiusure verranno svolte le operazioni propedeutiche e di preparazione del cantiere: l'arrivo dei macchinari necessari, la predisposizione delle attrezzature e delle aree operative e le verifiche preliminari sull'impalcato. A queste attività seguirà il montaggio degli arconi, che rappresenta l'ultima lavorazione prevista sul ponte e porta verso la conclusione dell'intervento.
Dichiarazione dell'assessora Segnalini
"L'attuale fase di lavorazioni notturne - spiega l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini - è strettamente necessaria per il riposizionamento degli arconi storici restaurati sul Ponte dell'Industria. Questa operazione e il successivo completamento della passerella ciclopedonale segnano la conclusione di un intervento complesso e necessario. Le brevi e programmate chiusure consentono di eseguire le ultime operazioni di montaggio degli elementi originali che caratterizzano fortemente l'infrastruttura".
Dettagli economici e cronologia dei lavori
L'opera, ricorda una nota, del valore complessivo di circa 23 milioni di euro (18 milioni del Giubileo e 5 milioni di fondi capitolini), è realizzata da Anas S.p.A., società del Gruppo FS Italiane, in convenzione con Roma Capitale. Avviata nel luglio 2023, ha portato alla riapertura al traffico del ponte a marzo 2025. L'intervento ha riguardato il completo rinnovo della struttura in acciaio, lo smontaggio e la ricollocazione dell'impalcato in tre conci mediante gru da 600 tonnellate, il consolidamento delle fondazioni con oltre 2.900 metri lineari di colonne di jet-grouting, la sostituzione degli appoggi, il rifacimento della pavimentazione e l'adeguamento degli impianti. È stata inoltre realizzata la nuova passerella pedonale e ciclabile sul lato monte. L'adeguamento strutturale del ponte ha consentito anche il transito in sicurezza di due linee bus, conclude la nota.