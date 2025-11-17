Frana travolge una casa nel Goriziano, due dispersi 
Frana travolge una casa nel Goriziano, due dispersi 
Home>Cronaca

Frana travolge una casa nel Goriziano, due dispersi

Il maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia. Lo smottamento è avvenuto nella notte a Brazzano nel comune di Cormons
Maltempo
VVFF - Maltempo
maltempo frana gorizia
di lettura

AGI - A causa del maltempo che sta investendo il Friuli Venezia Giulia, una frana ha travolto nella notte appena trascorsa un'abitazione a Brazzano, nel comune di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai Vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile; altre due persone sono disperse.

ADV

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg con più ambulanze, automedica e l'equipaggio dell'elisoccorso. La persona ferita, con una frattura a una gamba, è stata trasferita all'ospedale di Udine.

ADV

I Vigili del fuoco in queste ore sono mobilitati con squadre di soccorso e ricerca da tutti i comandi della regione e dal Veneto. Squadre di soccorso e soccorritori fluviali dei comandi di Trieste e Pordenone sono state inviate in supporto al personale di Udine e Gorizia.

Sul luogo dell'evento è stato inviato il nucleo regionale Gos (Gruppo operativo speciale) con i mezzi di movimento terra, i cinofili e dal Veneto è giunta la squadra Usar (Urban search and rescue) per la ricerca delle persone disperse sotto le macerie.

Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

ADV