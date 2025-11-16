Ischia, giovane calciatore ruba nella casa di un dirigente della squadra avversaria 

AGI - Un calciatore 21enne è stato denunciato con l’accusa di aver rubato nell’abitazione di un dirigente sportivo di una squadra rivale che milita nel campionato di Eccellenza. È successo nella notte a Forio, uno dei sei Comuni dell’isola di Ischia.
L’uomo, un dirigente della ASD Real Forio, è con la moglie e quando si accorge che in casa mancano 2mila euro in contanti. Il ladro è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza: nelle immagini si vede una persona che indossa un cappuccio.
Quel modo di muoversi e quei vestiti, ai carabinieri ricordano un giovane che solitamente bazzica tra i luoghi di ritrovo giovanile della zona. Le indagini dei militari dell'Arma proseguono e il cerchio si chiude sempre più attorno a un sospettato che ha appena compiuto 21 anni ed è un calciatore della squadra Lacco Ameno, un altro comune isolano.
Il giovane tesserato viene rintracciato poche ore dopo nelle strade dello shopping dell’isola, a Chiaia di Forio. Il ragazzo indossa ancora gli indumenti utilizzati durante il furto e porta con sé una busta con all’interno alcuni capi di abbigliamento appena acquistati. Nelle tasche del giovane calciatore 1.400 euro in contanti (28 banconote da 50 euro).
Il 21enne è stato denunciato mentre il denaro sarà restituito al legittimo proprietario.