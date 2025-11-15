Esce sul tetto della sua casa e spara con fucile contro auto in sosta nel Napoletano

AGI - Un uomo di Torre del Greco, nel napoletano, 77 anni, non aveva avuto nessun problema con la giustizia, fino a ieri sera, quando al 112 sono arrivate segnalazioni di un uomo che sparava alle auto in sosta, premendo il grilletto di un fucile a pallini dal tetto della sua abitazione.
I carabinieri della sezione operativa e della stazione di Torre del Greco hanno raggiunto l'indirizzo segnalato e bussano alla sua porta. All'interno dell'abitazione hanno scoperto un laboratorio per la modifica delle armi e il confezionamento dei proiettili.
Ad attirare l'attenzione dei militari dell'Arma subito una carabina Anschutz calibro 4.5 con matricola abrasa. Un'arma clandestina sulla quale sono in corso accertamenti. Ma ci sono anche una pistola calibro 22 e 3 fucili ad aria compressa, tutti di fabbricazione artigianale.
Nel locale anche inneschi di proiettile, buste di pallini di ferro e pezzi di armi. L'anziano è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione. E' ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.