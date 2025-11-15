Donna di 81 anni uccisa a coltellate nel Varesotto. Arrestato il marito

AGI - Una donna di 81 anni, Mariella Chiari, è stata uccisa nella sua abitazione a Mesenzana, in provincia di Varese. Il fatto è accaduto in via Pezza nel pomeriggio. La vittima è stata colpita ripetutamente con un coltello. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri su segnalazione dei vicini della coppia che hanno riferito di aver visto e sentito gridare davanti all'abitazione il marito 78enne, Renato Bianchi, poi fermato dai militari della compagnia di Luino e portato in caserma per essere interrogato dal pm di turno della procura di Varese.
L'uomo - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - avrebbe ucciso con più di una coltellata al petto la moglie, dopo una lite domestica per futili motivi. Dopo l'omicidio è sceso nell'abitazione al piano terra della villetta bifamiliare dove abita la figlia con i nipoti.
I soccorsi e il ritrovamento dell'arma
La donna quando ha capito cosa era successo ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto, intorno alle 16, sono arrivati i soccorritori del 118 e i Carabinieri. La 81enne è morta sul colpo: il coltello da cucina è stato trovato appoggiato al petto.
L'interrogatorio e il fermo del marito
Il marito sarà sottoposto a fermo di indiziato. Dalle indagini dei militari non sono emersi episodi di violenza commessi dall'omicida nei confronti della moglie.
Mesenzana, la strada già teatro di una tragedia
Via Pezza di Mesenzana, la strada in cui oggi è avvenuto il femminicidio, fu teatro pochi anni fa di un'altra tragedia. Nel marzo del 2022, in una palazzina, come ricordano i media locali, un uomo, Andrea Rossin, per punire la moglie che lo aveva lasciato, uccise nel sonno i suoi figli di 13 e 7 anni, Giada e Alessio, per poi togliersi la vita. Quanto accaduto oggi ha di nuovo riportato la comunità del piccolo centro del Varesotto nello stesso clima di allora. Il sindaco del piccolo centro dell'alto Varesotto si è detto profondamente turbato per quanto successo.