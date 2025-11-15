Maltempo, a Genova, esonda rio Fegino e crolla un muraglione

AGI - Un'intensa ondata di maltempo si è abbattuta su Genova, provocando disagi e danni in diverse zone della città. Alle persistenti piogge delle ultime ore si è aggiunta, nel primo pomeriggio, una tromba d'aria che ha causato la caduta di alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte a Genova Pra'.
Fortunatamente, non si registrano feriti. A Sestri Ponente, il forte vento ha scoperchiato un capannone di Amiu, l'azienda municipalizzata del Comune di Genova che si occupa della raccolta dei rifiuti, causando ulteriori disagi. Nel frattempo, il rio Fegino, in Valpolcevera, è esondato in un punto, determinando l'attivazione della fase operativa di allarme. Sul posto sono intervenuti la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.
Crolla un muraglione
Le precipitazioni insistenti continuano a provocare allagamenti e danni in diverse aree del capoluogo ligure. A Pegli, nel ponente cittadino, un muraglione è crollato in via Nicolosio da Recco, riversando sulla strada una considerevole quantità di terra, blocchi di cemento e materiale vario.
Il crollo ha danneggiato alcune automobili parcheggiate sul lato opposto della strada e ha causato, secondo quanto reso noto dal Comune, l'interruzione del servizio di distribuzione gas ed energia elettrica nella zona. Anche in questo caso, non si segnalano feriti. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Protezione Civile ed Aster (azienda municipalizzata per le manutenzioni) per la messa in sicurezza della strada.
Allerta meteo estesa: da gialla ad arancione
L'ondata di maltempo che sta interessando la Liguria dall'alba prosegue senza sosta. In conseguenza di ciò, l'allerta meteo è stata estesa e passerà da gialla ad arancione.
Il dettaglio dell'allerta per le diverse zone della Liguria
Nel dettaglio, nel Ponente della regione, l'allerta gialla per temporali termina oggi alle 15. Domani alle 6 scatterà nuovamente l'allerta gialla per temporali fino alle 12, per poi diventare arancione fino alle 18 e nuovamente gialla fino alle 21. Nel centro della Liguria prosegue l'allerta gialla temporali fino alle 12 di domani, per poi diventare arancione fino alle 21 e ancora gialla fino alle 22. Nel levante l'allerta gialla inizia alle 15 di oggi, per i bacini piccoli e medi, fino alle 12 di domani, per poi diventare arancione fino alle 21 di domani e ancora gialla fino alle 22. Nella zona dei versanti padani di ponente, allerta gialla fino alle 20 di oggi. Allerta che riprenderà, in giallo, da domani alle 6, per diventare poi arancione dalle 12 alle 18 e ancora gialla fino alle 22 di domani. Sulla zona dei versanti padani di levante, allerta gialla estesa fino alle 12 di domani, poi allerta arancione fino alle 21 e ancora gialla fino alle 22, sempre di domani.