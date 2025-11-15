Garlasco: "Contro Venditti aggressione senza precedenti"

AGI - "Ritengo con convinzione che falsità e approssimazioni non dovrebbero costituire le condizioni per aggressioni senza precedenti di un ex magistrato incensurato con 44 anni di specchiata carriera, e non proprio nelle ovattate retrovie". Lo ha affermato, in una nota, l'avvocato Domenico Aiello, legale dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, replicando a un intervento della procura generale e quella ordinaria di Brescia.
"Ieri, - ha aggiunto - ho per la prima volta risposto alla stampa dopo un'udienza, e non sono stato il solo a notare l'assenza, sarebbero state gradite delle scuse di accompagnamento al deposito delle sit dei tre colleghi ex difensori di Sempio. Lealtà, rispetto e trasparenza lo avrebbero suggerito".
Garlasco, che cosa sta cercando la procura di Brescia su Venditti. E il suo avvocato scrive a Nordio
Sul mantenimento del riserbo nel corso delle indagini il difensore di Venditti ricorda con tono polemico come "la mattina delle perquisizioni del 26 settembre" che hanno disvelato l'inchiesta per corruzione in atti giudiziari a carico del magistrato "ancora dovevo entrare in casa del dott. Venditti che già alle 9.00, a reti unificate la sua reputazione era stata distrutta, altro che riserbo. Ieri, insisto, sarebbe stato il momento giusto per presentare le scuse e assumere una decisione doverosa e responsabile, dimostrando, sensibilità e senso della giurisdizione".