Ragazzo investito da auto dopo una lite a Vercelli, un arresto per tentato omicidio

AGI - È stato arrestato e si trova ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate un giovane di 22 anni che è considerato responsabile di un episodio accaduto la scorsa domenica sera. Secondo quanto appreso, tutto aveva preso avvio da una lite rapidamente degenerata e consumata nel piazzale di un locale di Caresenablot, alle porte del capoluogo.
Uno dei contendenti, dopo essere salito su un'auto di grossa cilindrata, era partito in retromarcia investendo un ragazzo. Il giovane ferito seriamente era stato portato in ospedale dagli amici presenti all'episodio. Mentre i sanitari si prodigavano nelle cure al ragazzo, all'esterno dell'ospedale, un uomo, risultato poi essere il padre del ferito, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco.
Nel frattempo l'investitore, che in un primo tempo si era allontanato dal piazzale di Caresanablot, si e' presentato al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli per fornire una propria versione dei fatti. I militari hanno quindi ricostruito l'accaduto e hanno formalizzato le accuse nei confronti del 22 enne, per il quale il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Denunciato per minaccia aggravata il padre dell'investitore che aveva esploso i colpi fuori dall'ospedale.