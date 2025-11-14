Parte la stagione sciistica: le 14 regole di condotta in pista

AGI - "Casco obbligatorio, rispetto per gli altri, velocità adeguata alle capacità". Sono queste le principali regole per sciatori e snowboarder per la sicurezza sulle piste da sci. L'obiettivo dell'Associazione Maestri Sci Italiani (Amsi) è garantire che ogni giornata sulla neve, per chi muove i primi passi come per gli sciatori pi esperti, sia un'esperienza di sport e divertimento vissuta in modo sicuro e responsabile. Con l'avvicinarsi della stagione turistica invernale, l'Amsi rinnova il proprio impegno nella divulgazione della cultura sulla sicurezza e il rispetto delle regole sulle piste, annunciando l'aggiornamento delle 14 regole di condotta per sciatori e snowboarder.
Per l'Amsi la sicurezza non è solo un obbligo normativo ma un principio che definisce l'identità stessa del professionista della neve. Tra le novità pi rilevanti dell'aggiornamento, l'Associazione Maestri Sci Italiani sottolinea l'introduzione dell'obbligo del casco protettivo per tutti i praticanti di sci e discipline affini. La nuova disposizione estende l'obbligo, in precedenza previsto solo per i minorenni, a chiunque utilizzi piste battute all'interno dei comprensori sciistici.
Le 14 regole di condotta per sciatori e snowboarder
1. Casco protettivo. È obbligatorio il casco per l'esercizio della pratica dello sci alpino, snowboard, telemark, slitta e slittino; 2. Rispetto per gli altri. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno; 3. Padronanza della velocità. Ogni sciatore deve gestire una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità, alle condizioni della pista, alle condizioni meteo e all'intensità del traffico; 4. Scelta della direzione. Lo sciatore a monte deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con chi scia a valle; 5. Traiettorie. Prestare attenzione alle traiettorie degli altri sciatori in base al tipo di attrezzatura: sci, snowboard, telemark; 6. Il sorpasso. Può essere effettuato a monte o a valle, a destra o a sinistra, mantenendo sempre una distanza di sicurezza; 7. Spazio minimo per il sorpasso a bordo pista. È buona norma non curvare sul bordo della pista e lasciare spazio sufficiente per consentire il sorpasso; 8. Attraversamento e incrocio. Prima di immettersi su una pista, controllare visivamente a monte e a valle per evitare pericoli; 9. Sosta. Sostare solo ai bordi della pista o in zone ben visibili. In caso di caduta, liberare la pista al pi presto; 10. Mai a piedi sulle piste. Vietato percorrere le piste a piedi o con racchette da neve, salvo casi di necessità e solo lungo i bordi; 11. Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica e le indicazioni di sicurezza; 12. Assicurazione obbligatoria e comportamento in caso d'incidente. Ogni sciatore deve possedere una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestare soccorso in caso di incidente; 13. Stato di alterazione. Vietato sciare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze tossicologiche; 14. Sciatori con disabilità. Occorre prestare particolare attenzione alle loro traiettorie, garantendo priorità e sicurezza negli impianti e in discesa.