Sinner domina anche Shelton, domani in semifinale contro de Minaur 

AGI - Jannik Sinner batte Ben Shelton nel match dell'ultima giornata del gruppo "Borg" delle Atp Finals di singolare, in scena a Torino, alla Inalpi Arena. Il punteggio in favore del numero 2 del mondo è stato 6-3 7-6 (3), in un'ora e 34 minuti di gioco.
L'azzurro completa così la fase a gironi senza sconfitte e senza set persi nei tre match giocati contro Felix Auger-Aliassime (7-5 6-1), Alexander Zverev (6-4 6-3) e il mancino statunitense. Per Sinner arriva la 29esima vittoria consecutiva a livello indoor, striscia aperta dopo la finale delle Atp Finals del 2023, persa contro Novak Djokovic.
Il dominio contro Ben Shelton
È l'ottavo successo di fila dell'altoatesino contro Shelton, che ha battuto il 24enne di San Candido solamente nel loro primo confronto (al Masters 1000 di Shanghai nel 2023). La superiorità di Jannik Sinner in questo scontro diretto è ormai consolidata, dimostrando la sua crescita costante nel circuito.
La semifinale contro Alex de Minaur
In semifinale Sinner affronterà Alex de Minaur. Sarà il tredicesimo confronto con l'australiano, che non ha mai battuto in carriera il tennista azzurro. I testa a testa recitano un impressionante 12-0 in favore dell'altoatesino, che ha sconfitto il 26enne di Sydney nei tre precedenti nel 2025 (Atp 500 Vienna, Atp 500 Pechino e agli Australian Open). Sette i match giocati indoor con de Minaur, che è riuscito a strappare un set a Sinner solamente nei quarti di finale dell'Atp 250 di Sofia nel 2020.