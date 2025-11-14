Roma: precipita dal balcone di un b&b e muore, arrestato un 25enne

ADV
AGI - Omicidio giovedì sera in zona Monteverde, a Roma. Intorno alle 23, un ragazzo di 27 anni, ospite di un B&B al terzo piano di un palazzo di via di San Calepodio, è precipitato dal balcone morendo sul colpo.
ADV
Il giovane si trovava all'interno dell'appartamento con un 25enne che, al termine della lite, lo avrebbe spinto giù. All'interno dell'immobile i carabinieri intervenuti hanno trovato della droga.
ADV
Il 27enne era seminudo. Il 25enne, dopo l'interrogatorio con il pm, è stato arrestato. A dare l'allarme alcuni residenti. I due lavoravano entrambi come commessi nella Capitale.
Condividi
ADV