Precipita elicottero tra Mantova e Cremona: morto il pilota

Il velivolo era partito da Asti, tra le possibili cause dell'incidente la presenza di nebbia fitta
Vigili del Fuoco
AGI - Un elicottero partito dalla provincia di Asti si è schiantato, forse a causa della nebbia fitta, in una zona di campagna tra Casal Romano(Mantova) e Isola Dovarese (Cremona). Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco, il pilota è morto e non ci sarebbero altre vittime.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 11. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Mantova, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nelle verifiche tecniche dell'area.Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

