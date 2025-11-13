Sommossa al Bassone di Como: un detenuto grave e tre agenti feriti

AGI - È di un detenuto ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza e di tre agenti feriti il bilancio di una sommossa all'interno del carcere Bassone di Como. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. Per molte ore l'istituto penitenziario è stato circondato da numerose ambulanze e dalle forze dell'ordine che sono tuttora sul posto.
L'emergenza è terminata da poco dopo le tensioni del pomeriggio e della serata innescate da un tentativo di evasione. Un agente sarebbe stato tenuto in ostaggio.
Il carcere di Como da anni soffre di un severo sovraffollamento e, da quanto emerso dai report dei rappresentanti degli avvocati della Camera Penale e dalle associazioni che lo hanno visitato negli ultimi tempi, le condizioni igieniche sono molto precarie e scarse le possibilità di trattamento per i detenuti.
Dap, a Como tutto risolto in tempi brevissimi
Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria "sta seguendo l'evoluzione della situazione ed è in costante contatto con il Provveditorato regionale e con l'istituto. Il personale che necessita di cure è all'attenzione dei medici". Lo rende noto il ministero della Giustizia con riferimento alla sommossa nel carcere di Como.
"Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - si legge in una nota - informa che l'evento verificatosi presso la Casa circondariale di Como si è risolto in tempi brevissimi, grazie al tempestivo ed efficace intervento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, che ha agito immediatamente attuando puntualmente i protocolli operativi e riportando la situazione sotto controllo senza ulteriori criticità. Tutto il personale è in sicurezza e l'istituto è pienamente operativo".