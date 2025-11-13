Nel Tirolo qualcuno vuole staccarsi dall'Italia. E lo scrive

AGI - Dopo i recenti episodi del cippo di confine coperto e del cartello sull'occupazione coloniale e delle tante proteste di stampo secessioniste degli anni passati, al Brennero ora c'è una nuova provocazione. "Salve e benvenuti nel Tirolo riunificato", è quanto stato scritto sul grande cartello posizionato in prossimità del confine con l'Austria al Brennero.
Il mese scorso il vicino cippo di frontiera era stato coperto da una bandiera e un cartello era stato scritto "occupazione coloniale dell'Alto Adige" e successiva "rivendicazione di secessione non solo della provincia di Bolzano, ma anche di quella di Trento sino alle porte di Verona".
L'attacco a Sinner per l'italianità
Un periodo 'caldo'. Solo pochi giorni fa Jannik Sinner, il top del tennis mondiale originario di Sesto Pusteria, impegnato nelle ATP Finals di Torino, era stato attaccato dal comandante degli Schützen, Christoph Schmid dopo le sue dichiarazioni di essere "orgoglioso di essere italiano" e "felice di essere nato in Italia e non in Austria o da un'altra parte".