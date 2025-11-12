Tenta di dare fuoco all'ex moglie gettandole benzina sul volto, l'uomo è stato arrestato 

AGI - L'ha aspettata fuori dal lavoro, ha cercato di darle fuoco, ferendola agli occhi. Un uomo di 46 anni, P.U., residente a Limbiate, rumeno, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della moglie connazionale perché "in stato di abituale alterazione da sostanze alcoliche maltrattava la moglie anche alla presenza dei figli, aggredendola in più occasioni sia verbalmente che fisicamente, percuotendola, minacciandola, insultandola, arrivando fino a gettarle del liquido infiammabile sul volto, negli occhi e su tutto il corpo". La violenza avrebbe caratterizzato la vita quotidiana della coppia secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza firmata dal gip di Milano, Luca Milani.
Il marito avrebbe sottoposto la donna "a un regime di vita vessatorio e mortificante e ingenerando nella moglie e nei figli un perdurante e grave stato di ansia e di paura perla propria incolumità". Uno degli episodi più gravi risale al 5 novembre scorso a Seregno quando l'indagato "appostatosi presso il luogo di lavoro di lei la immobilizzava all'esterno della sua autovettura minacciandola con frasi quali 'li vuoi vedere i bambini stasera?' per poi gettarle del liquido infiammabile, verosimilmente benzina, sul volto e negli occhi spingendola violentemente e schiaffeggiandola al volto provocandole delle lesioni".
"Il gravissimo episodio accaduto evidenzia come l'uomo non sia in grado di controllare le proprie pulsioni violente - riflette il gip - essendo giunto a mettere in pericolo l'incolumità della vittima con un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori se lei non avesse avuto la prontezza di chiudersi in auto".
L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza acquisite dai carabinieri della stazione di Limbiate. P.U. si è poi presentato spontaneamente in caserma dopo ha consegnato ai carabinieri un accendino, il telefono e un sistema Gps installato nell'auto della moglie per pedinarla. Una circostanza, sottolinea il gip, che fa emergere "la morbosità" dell'uomo nella relazione. Nell'estate scorsa, la donna aveva cercato di separarsi.