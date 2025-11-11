Le Guardie giurate si mobilitano per chiedere paghe più eque

AGI - "Il mio lavoro è essenziale per mantenere la pace e proteggerci dalle minacce. Eppure, nonostante l’importanza del nostro ruolo, noi Guardie Giurate spesso non riceviamo il rispetto e la tutela legale che meritiamo". Con queste parole – che aprono l’appello pubblicato su Change.org – Massimiliano Paravani racconta in prima persona la realtà di un comparto che in Italia conta decine di migliaia di operatori.
"In Italia, le guardie giurate affrontano rischi significativi, spesso con salari che non rispecchiano la delicatezza del lavoro svolto. Mentre il mondo cambia e le sfide alla nostra sicurezza diventano più sofisticate, è fondamentale che gli stipendi delle guardie giurate siano adeguati al rischio e alla responsabilità del nostro compito" si legge nel testo della petizione.
In pochi giorni la petizione “Riconoscere maggiormente le Guardie Giurate” ha superato le 9.000 firme, diventando il punto di raccolta delle voci di chi vigila su aeroporti, tribunali, ospedali e infrastrutture sensibili, spesso con "salari che non rispecchiano la delicatezza del lavoro svolto" e con "tutele giuridiche inferiori rispetto a quelle riconosciute in molti Paesi europei".
Paravani chiede al Governo un intervento urgente per adeguare gli stipendi al rischio e alla responsabilità del servizio; per garantire un quadro di tutele legali che protegga "chi protegge"; e assicurare un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso. L’appello invita cittadini e istituzioni a "fare pressione affinché questa situazione cambi" e a firmare per sostenere "la quotidiana missione" delle Guardie Giurate.