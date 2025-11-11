Benno Neumair insegna scacchi in carcere. Una volta al mese incontra zie

AGI - Benno Neumair, reo dell'omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair la sera del 4 gennaio 2021 nel loro appartamento a Bolzano e successivamente di aver gettato i loro corpi del fiume Adige, ha iniziato il percorso di giustizia riparativa.
Benno, 34 anni, originario di Bolzano, è rinchiuso nel carcere di Montorio nei pressi di Verona essendo condannato all'ergastolo. Il 12 settembre del 2024 la Cassazione ha confermato la pena massima essendo stato Benno, al momento dell'omicidio di mamma e papà, nella sua piena capacità di intendere e volere.
La giustizia riparativa significa anche incontrare circa una volta al mese due sue zie, sorelle di uno dei genitori che si sono rese disponibili agli incontri. Inoltre, dopo un anno di isolamento in carcere, Benno ha ottenuto il permesso di insegnare il gioco degli scacchi ad altri detenuti. Per il momento tra Benno e la sorella, Made' non ci sono contatti.