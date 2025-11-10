Codacons contro le carte d'imbarco digitali di Ryanair

AGI - Da mercoledì 12 novembre i passeggeri Ryanair dovranno dire addio alle carte di imbarco stampate, e potranno volare solo se dotati di documento digitale scaricato sulla apposita app della compagnia aerea. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia come la novità finirà per penalizzare i viaggiatori e creare enorme confusione tra gli utenti. Come annunciato sul sito di Ryanair, infatti "con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali, a partire dal 12 novembre i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d'imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell'app "myRyanair" durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo.
"Va bene digitalizzare i servizi e limitare il ricorso alla carta, ma deve essere sempre data una alternativa gratuita ai consumatori - spiega l'associazione - Chi ha difficoltà con l'uso degli strumenti digitali e non riuscirà a scaricare sul proprio telefonino la carta di imbarco, e più in generale chi si recherà in aeroporto sprovvisto del documento di imbarco digitale, perché ad esempio ha acquistato il biglietto tramite un intermediario, dovrà sempre avere la possibilità di ottenere la carta di imbarco direttamente in aeroporto e senza costi aggiuntivi.La transizione verso il digitale non può avvenire con misure imposte dall'alto e con limitazioni dei diritti degli utenti, ma deve essere un percorso in cui i consumatori sono guidati e accompagnati senza essere puniti o penalizzati - conclude il Codacons.