Cocaina camuffata da caramelle: 3 arrestati all'Eur

AGI - Cocaina 'camuffata' da caramelle, hashish nel vano motore e furti in abitazione: è quanto neutralizzato dalla polizia di stato nelle ultime ore nel quartiere romano Eur. Spacciatori 'al volante' e topi d'appartamento sono i profili delle tre persone arrestate dagli agenti del IX Distretto Esposizione in meno di 24 ore.
Il primo intervento è scattato lungo Viale America, dove un'auto dall'andatura sospetta, con a bordo due uomini, ha catturato l'attenzione di una pattuglia. Il comportamento nervoso del conducente e del passeggero ha lasciato immediatamente trapelare ciò che è emerso già da una prima ispezione del veicolo. 'Illuminati' dal dispositivo di luce presente nell'abitacolo, gli agenti hanno trovato nascosti, in un innocuo pacchetto di caramelle, oltre 14 involucri di cocaina. La parte restante del 'deposito viaggiante' è stata scoperta all'interno del vano motore, dove sono stati rinvenuti un involucro di marijuana e un panetto di circa 100 grammi di hashish.
Altra droga, insieme a più di 2 mila euro in contanti, è stato stanato nel corso della successiva perquisizione, estesa all'abitazione di entrambi: la droga e il denaro erano occultati tra la cappa della cucina e il soppalco interno al bagno. Per i due pusher 'al volante', entrambi di nazionalità albanese, è scattato immediatamente l'arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il terzo a finire nel mirino degli agenti del IX Distretto Esposizione è invece un topo d'appartamento, un trentunenne di origini bosniache, ora gravemente indiziato dei reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, sorpreso dopo un colpo in una abitazione dell'Eur, ha tentato di sfuggire alla presa degli agenti ingranando la marcia contromano in via Rodeshia, nel tentativo di seminarli con manovre azzardate e pericolose. L'inseguimento si è concluso in via dell'Oceano Atlantico, dove il fuggitivo, dopo aver urtato un cartellone pubblicitario, ha tentato invano di dileguarsi a piedi in un'area boschiva. Dopo pochi metri, è stato tuttavia bloccato e arrestato dagli agenti. L'autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti.
