Elicottero scompare tra Toscana e Marche, scattano le ricerche

AGI - Chiamata per avaria e perdita dei contatti con un elicottero civile. Lo rende noto 118 della ASL Toscana Sud Est. Secondo quanto appreso, il velivolo stava sorvolando un'area nel comune di Badia Tedalda ai confini con le Marche (comune di Borgo Pace). Una zona molto impervia dell'Alpe della Luna.
È stato allertato il gruppo maxi emergenze con il disaster manager e un infermiere in sala operativa che coordinano i soccorsi con le altre sale operative provinciali confinanti.
Nell'area sono state attivate 2 ambulanze:, squadre di vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il Soccorso alpino e speleologico della Toscana, la croce rossa italiana e un elicottero dell'Aeronautica Militare. I soccorritori stanno battendo i boschi di Parchiule, una zona molto impervia nel comune di Borgo Pace (Pesaro-Urbino) ai confini con la provincia di Arezzo, sull'Alpe della Luna. Oltre alle squadre di soccorritori da terra, un elicottero dotato di sistema a infrarossi è in volo nella zona alla ricerca del velivolo di cui si sono persi i contatti. Da quanto appreso sull'elicottero, partito nel pomeriggio da Venezia, viaggiavano due persone.
Da quanto si e' appreso l'elicottero, un AgustaWestland AW109, stava rientrando da Venezia a San Sepolcro (Arezzo), trasportando un imprenditore aretino del settore orafo. Sempre secondo quanto appreso il velivolo, al momento della scomparsa dai radar, volava sulla zona al confine tra le province di Pesaro-Urbino e Arezzo. Nell'area era presente la nebbia.
Tra le ipotesi, non viene scartata quella dell'avaria. Tra le squadre che stanno partecipando alle ricerche anche alcuni cacciatori della zona del pesarese.