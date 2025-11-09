Tragico incidente sulla tangenziale sud di Bergamo, tre morti
Secondo le prime informazioni un auto e un furgone si sono scontrati intorno alle 7 di questa mattina all'altezza di Stezzano in provincia di Bergamo
AGI - Un auto e un furgone si sono scontrati intorno alle 7 di questa mattina sulla Tangenziale Sud a Stezzano, in provincia di Bergamo. Tragico il bilancio del sinistro: 3 morti e 3 feriti.
Numerosi i mezzi di soccorso giunti sul posto tra automediche e ambulanze, insieme ai vigili del fuoco, intervenuti con sette unità operative e due mezzi attrezzati per questo tipo di interventi.
Nell'incidente hanno perso la vita un 23enne milanese alla guida della Mercedes su cui viaggiava un 21enne, deceduto dopo il trasporto in ospedale, e un 62enne di Urgnano alla guida di un furgone. Il fratello di 64 anni dell'uomo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale in codice rosso.