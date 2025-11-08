Travolta da auto sulle strisce pedonali, morta 18enne nel bolognese
Alla guida dell'auto un 78enne che si è fermato per soccorrerla. Inutile l'arrivo del 118. Indaga la polizia locale
AGI - Una studentessa di 18 anni è morta sul colpo ieri, intorno alle 18, dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali vicino alla sua abitazione a Pieve di Cento (Bologna). Alla guida dell'auto un 78enne che si è fermato per soccorrerla. Inutile l'arrivo del 118. Indaga la polizia locale.