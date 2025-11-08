Papa Leone XIV incontra le vittime di abuso del clero in Belgio

AGI - Nel pomeriggio di oggi Papa Leone XIV ha incontrato 15 persone provenienti dal Belgio, vittime di abuso, quando erano minori, da parte di membri del clero.
L'incontro, in un clima di vicinanza con le vittime, di ascolto e dialogo, profondo e doloroso, è durato quasi tre ore e si è concluso con un intenso momento di preghiera.
In un videomessaggio ai giovani: "Siate costruttori di ponti e seminatori di fiducia"
In un videomessaggio per i giovani, di diverse nazioni, riuniti davanti alla Cattedrale di Kosice in Slovacchia Papa Leone XIV ha detto: "In un mondo spesso segnato da divisioni e sospetti" siate "costruttori di ponti e seminatori di fiducia", "non abbiate paura di testimoniare che siete cristiani, di vivere il Vangelo con entusiasmo e di condividere la gioia che nasce dall'incontro con il Signore".
"In ogni situazione della nostra vita, sperimenteremo che non siamo mai soli, perché come figli siamo sempre amati, perdonati e incoraggiati da Dio", ha sottolineato il Pontefice ricordando il suo messaggio per la 40esima Giornata Mondiale della Gioventù.
"È questa certezza, infatti, che vi rende liberi, vi eleva al di sopra dell'indifferenza e vi sprona ad amare con un cuore aperto e generoso", ha aggiunto Leone che ha esortato: "Siate testimoni di questa gioia! Portate la luce di Cristo nelle vostre famiglie, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro e nelle comunità. In questo modo, il volto giovane della Chiesa continuerà a risplendere nel cuore dell'Europa centrale, dove la fede dei vostri padri resta ancora oggi fonte di vita nuova".