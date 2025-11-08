Una 36enne e una 18enne morte in due incidenti d'auto

AGI - Una 36enne al nono mese di gravidanza è morta in un incidente stradale sulla A22 tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca, in direzione Brennero. Tra pochi giorni avrebbe partorito. La vittima, deceduta sul colpo a causa di un forte tamponamento, è la modenese Stefania Palmieri.
Molto nota nel capoluogo emiliano perché figlia di un chirurgo, ha riferito Il Resto del Carlino. Lavorava a Dolo, in provincia di Venezia, per un'azienda di scarpe milanese, mentre a Modena gestiva alcune proprietà insieme alla famiglia. La donna stava andando a fare visita ad alcuni parenti nel Veronese. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale del compartimento di Verona per gli accertamenti.
Tragedia nel Bolognese, diciottenne travolta e uccisa
Un altro incidente mortale si è verificato nel bolognese e la vittima ha soltanto 18 anni. Era una studentessa, che ieri intorno alle 18 è stata travolta da un'auto. Stava attraversando la strada nei pressi della sua abitazione a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. Era sulle strisce pedonali, quando l'auto l'ha centrata in pieno. Alla guida della vettura un 78enne che si è fermato e ha cercato di prestare i primi soccorsi. L'anziano ha anche chiesto l'intervento del 118. Un'ambulanza ha raggiunto il luogo dell'incidente ma i soccorsi si sono rivelati subito inutili. La 18enne è morta poco dopo il violento impatto.
Ventenne muore dopo uno scontro nel Novarese
Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale questo pomeriggio a Barengo, in provincia di Novara. Il giovane, alla guida della sua auto, stava percorrendo la provinciale 17 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. Sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane automobilista.