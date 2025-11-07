Al via lo sciopero: tutti gli stop a treni e trasporti locali

AGI - Un altro venerdì a rischio disagi per i trasporti. Sono in programma una serie di scioperi locali, da Nord a Sud che coinvolgono i settori ferroviario, del trasporto pubblico locale e quello delle autostrade. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale il Tpl di Latina incrocia le braccia da inizio servizio alle 6.30, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 a fine servizio.
Al Cobas ha invece proclamato uno sciopero di 24 ore del gruppo Atm di Milano, Monza e Brianza. Infine Cub trasporti ha indetto un'astensione dal lavoro per l'Amat di Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 alle 23.59.
Nel Lazio sono previsti stop del personale degli appalti ferroviari Coopservice per l'intero turno lavorativo. Coopservice si occupa di pulizie, e attività accessorie in appalto presso Trenitalia.