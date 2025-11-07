Esplode una palazzina del Torinese, un ferito grave
Esplode una palazzina del Torinese, un ferito grave
Esplode una palazzina del Torinese, un ferito grave

E' accaduto questa mattina in una palazzina di Rivarolo Canavase, in provincia di Torino
Pronto soccorso, ambulanza
ANDREAS SOLARO / AFP - Pronto soccorso, ambulanza
esplosione Torino
AGI - Forte esplosione questa mattina in una palazzina di Rivarolo Canavase, in provincia di Torino, dove una persona da quanto si apprende sarebbe rimasta ferita in modo serio. A dare l'allarme, intorno alle 7, sono stati i residenti che hanno udito un forte boato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente.

