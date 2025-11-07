Esplode una palazzina del Torinese, un ferito grave
E' accaduto questa mattina in una palazzina di Rivarolo Canavase, in provincia di Torino
AGI - Forte esplosione questa mattina in una palazzina di Rivarolo Canavase, in provincia di Torino, dove una persona da quanto si apprende sarebbe rimasta ferita in modo serio. A dare l'allarme, intorno alle 7, sono stati i residenti che hanno udito un forte boato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente.