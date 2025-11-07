Agenti aggrediti durante un controllo a un monopattino

AGI - Una pattuglia di agenti di Roma Capitale è stata aggredita dopo un controllo a un monopattino. Gli agenti in servizio nella zona Trevi hanno fermato un monopattino con a bordo due persone. Il conducente, 50enne italiano, si è mostrato ostile, iniziando a inveire per poi scagliarsi con violenza contro gli agenti per opporsi ai controlli. Nei suoi confronti scattato l’arresto, per i reati di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.
Si tratta di uno dei tanti interventi eseguiti ogni giorno dai caschi bianchi per far rispettare le regole a tutela della sicurezza stradale, con verifiche che interessano non solo i veicoli a motore ma anche gli utilizzatori di mezzi, come i monopattini, per i quali è stato avviato un piano potenziato di controlli, tramite le pattuglie del I Gruppo e del Gpit, in particolare nei territori dove maggiore è la presenza e utilizzo di tali veicoli. A seguito di questa azione di vigilanza, solo nelle ultime due settimane, nelle località del Centro, sono state accertate oltre 500 violazioni.
La solidarietà dei consiglieri capitolini
“Solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale aggrediti per aver fermato un monopattino con a bordo due persone durante un controllo di routine nella zona di Fontana di Trevi. Il crescente uso improprio dei monopattini, spesso in violazione delle norme del Codice della Strada, continua a rappresentare un rischio sia per chi li conduce che per pedoni e automobilisti. Nelle ultime due settimane le infrazioni accertate dai caschi bianchi superano quota e confermano l’urgenza di un’azione più incisiva. Per questo motivo, rivolgiamo un invito a intensificare i controlli nel centro storico e nelle aree a maggiore afflusso turistico, accompagnandoli a campagne di sensibilizzazione sui comportamenti corretti da tenere alla guida dei monopattini. Roma deve essere una città accogliente, ordinata e sicura. A chi indossa ogni giorno la divisa per far rispettare le regole e garantire la sicurezza e la vivibilità della nostra città va il nostro ringraziamento più sincero e il pieno sostegno per continuare, con determinazione e senso del dovere, il lavoro di tutela del bene comune”. Così i consiglieri di Azione in Campidoglio Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, e Giuseppe Lobefaro, Maurizia Cicconi e Sofia De Dominicis, consiglieri di Azione in I Municipio.