Agenti aggrediti durante un controllo a un monopattino
Agenti aggrediti durante un controllo a un monopattino
Home>Cronaca

Agenti aggrediti durante un controllo a un monopattino

Il conducente, 50enne italiano, si è mostrato ostile, iniziando a inveire per poi scagliarsi con violenza contro gli agenti per opporsi ai controlli
roma traffico vigili urbani polizia municipale (agf)
  roma traffico vigili urbani polizia municipale (agf)
roma
di lettura

AGI - Una pattuglia di agenti di Roma Capitale è stata aggredita dopo un controllo a un monopattino. Gli agenti in servizio nella zona Trevi hanno fermato un monopattino con a bordo due persone. Il conducente, 50enne italiano, si è mostrato ostile, iniziando a inveire per poi scagliarsi con violenza contro gli agenti per opporsi ai controlli. Nei suoi confronti scattato l’arresto, per i reati di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

ADV

Si tratta di uno dei tanti interventi eseguiti ogni giorno dai caschi bianchi per far rispettare le regole a tutela della sicurezza stradale, con verifiche che interessano non solo i veicoli a motore ma anche gli utilizzatori di mezzi, come i monopattini, per i quali è stato avviato un piano potenziato di controlli, tramite le pattuglie del I Gruppo e del Gpit, in particolare nei territori dove maggiore è la presenza e utilizzo di tali veicoli. A seguito di questa azione di vigilanza, solo nelle ultime due settimane, nelle località del Centro, sono state accertate oltre 500 violazioni.

ADV

La solidarietà dei consiglieri capitolini

“Solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale aggrediti per aver fermato un monopattino con a bordo due persone durante un controllo di routine nella zona di Fontana di Trevi. Il crescente uso improprio dei monopattini, spesso in violazione delle norme del Codice della Strada, continua a rappresentare un rischio sia per chi li conduce che per pedoni e automobilisti. Nelle ultime due settimane le infrazioni accertate dai caschi bianchi superano quota e confermano l’urgenza di un’azione più incisiva. Per questo motivo, rivolgiamo un invito a intensificare i controlli nel centro storico e nelle aree a maggiore afflusso turistico, accompagnandoli a campagne di sensibilizzazione sui comportamenti corretti da tenere alla guida dei monopattini. Roma deve essere una città accogliente, ordinata e sicura. A chi indossa ogni giorno la divisa per far rispettare le regole e garantire la sicurezza e la vivibilità della nostra città va il nostro ringraziamento più sincero e il pieno sostegno per continuare, con determinazione e senso del dovere, il lavoro di tutela del bene comune”. Così i consiglieri di Azione in Campidoglio Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, e Giuseppe Lobefaro, Maurizia Cicconi e Sofia De Dominicis, consiglieri di Azione in I Municipio.

ADV