In Italia oltre 23mila centenari, 8 su 10 sono donne

AGI - Italia paese di donne centenarie. Secondo i dati Istat al 1 gennaio 2025 i residenti in Italia che hanno almeno cento anni sono 23.548, e l'82,6% è rappresentato da donne: 8 su 10. I semi-supercentenari (105 anni e più), sono 724 (la quota di donne sale al 90,7%). I supercentenari (110 anni e più) sono 19, di cui soltanto uno di sesso maschile. Secondo il rapporto "I centenari in Italia", fra i più vecchietti, decani d'Italia ancora in vita c'è, fino a ottobre 2025 anche per quest'anno, un uomo residente in Basilicata che ha superato i 111 anni. La decana, invece, risiede in Campania e, fra pochi giorni, festeggerà 115 anni.
