Auto contro scuolabus nel Torinese, un morto. Feriti dieci minorenni
L'incidente ad Arignano. I giovani studenti, non gravi, sono stati portati all'ospedale di Chieri per accertamenti
AGI - Un automobilista è morto stamattina ad Arignano, nel Torinese, dopo che la vettura sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente con uno scuolabus che trasportava una cinquantina di studenti diretti a scuola.
Dieci giovani, tutti minorenni, hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati dal 118 all'ospedale di Chieri per accertamenti. Sul posto procedono carabinieri e vigili del fuoco.