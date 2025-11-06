Ergastolo definitivo per Turetta: la procura generale rinuncia all’appello per l’omicidio di Giulia Cecchettin
Ergastolo definitivo per Turetta: la procura generale rinuncia all’appello per l’omicidio di Giulia Cecchettin

La Corte d’Appello di Venezia ha comunicato la decisione di non proseguire con l’impugnazione, in seguito alla rinuncia all’appello da parte dell’imputato
Manuela D'Alessandro
AGI - È definitiva la condanna all'ergastolo per Filippo Turetta, condannato alla pena più severa in primo grado per avere ucciso Giulia Cecchettin l'11 novembre del 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. A darne notizia sono gli avvocati della famiglia, Nicodemo Gentile e Stefano Tigani: "La Corte d'Appello di Venezia ci ha informato in ordine alla propria decisione di non proseguire nell'impugnazione proposta. Una scelta che, a seguito della rinuncia all'appello da parte dell'imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile. Infatti, la rinuncia dell'imputato rende definitiva la sentenza di primo grado e cristallizza, senza più margini di dubbio, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, che è tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento".

Un'aggravante che, proseguono i legali, "assume un significato ancora più drammatico in una vicenda omicidiaria caratterizzata, di fatto, da motivi abietti, arcaici e spregevoli, espressione di una visione distorta del legame affettivo e di un'idea di possesso che nulla ha a che fare con l'amore e il rispetto. La famiglia Cecchettin ha affrontato ogni fase del processo con dolore profondo, ma anche con straordinaria dignità. Oggi sente l'esigenza di voltare pagina, di interrompere quel circuito giudiziario che, inevitabilmente, continuava a riaprire la ferita".

E, infine, l'auspicio che la morte di Giulia Cecchettin sia sorgente di cambiamento: "Con la definitiva affermazione delle gravissime responsabilità dell'imputato Filippo Turetta, resta ora un impegno essenziale: trasformare il dolore in consapevolezza, affinché la società - a partire dai più giovani - possa riconoscere, prevenire e contrastare le radici profonde della violenza di genere".

Dettagli sull'aggressione e l'arresto

L'udienza di secondo grado, prevista per il 14 novembre, non si farà. La notte tra l'11 e il 12 novembre di due anni fa, dopo avere passato una serata insieme a lei in un centro commerciale, Turetta aggredì la ragazza con 75 coltellate e, dopo averla uccisa, intraprese una fuga in auto verso i boschi di Bracis, vicino a Pordenone, dove abbandonò il corpo senza vita.

Venne poi arrestato dalla polizia tedesca e quindi portato in Italia nel carcere di Verona dove sta scontando la pena. A metà ottobre Turetta aveva scritto una lettera ai giudici: "Sono pentito ogni giorno, mi assumo la piena responsabilità. Dal profondo del cuore, sinceramente, pensando a lei e a tutto questo, ho preso la scelta di rifiutare di affrontare i gradi successivi di giudizio e accettare la pena che ho ricevuto in primo grado".

