Botte e violenze su pazienti disabili, 17 misure cautelari a Cuneo

AGI - Maltrattamenti contro persone affidate, lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata. Sono questi i reati contestati nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cuneo che ha scoperto episodi di violenza nei confronti dei pazienti con disabilità di una struttura gestita dalla Società Cooperativa “PER MANO”, con sede a Cuneo.
In carcere sono finite due persone mentre altre quattro agli arresti domiciliari. Inoltre sono altri 11 indagati sono stati sottoposti a divieto di avvicinamento e comunicazione con le persone offese, con l’aggiunta dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
L’indagine, avviata nel dicembre 2024, ha permesso di raccogliere i gravi indizi di colpevolezza a carico di personale direttivo e dipendente della struttura, facendo emergere un quadro inquietante di abusi e condotte vessatorie nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili.
Oltre alle misure personali, il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo della struttura, dei beni aziendali e strumentali, nonché dei conti correnti riconducibili alla cooperativa.
Le persone arrestate sono state condotte presso la Casa Circondariale di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La posizione di tutti gli indagati è ora al vaglio del giudice, che ne valuterà la responsabilità penale nel corso del procedimento giudiziario.
Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Cuneo, con il supporto operativo del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, delle Compagnie dipendenti del Comando Provinciale, del N.A.S. di Alessandria e del N.I.L. di Cuneo.