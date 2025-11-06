Bimbo di 11 anni investito da un camion a MIlano. E' gravissimo

Attraversava fuori dalle strisce pedonali, bimbo di 11 anni investito da un furgone a MIiano. E' gravissimo
Il piccolo sarebbe stato da solo al momento dell'investimento avvenuto in Via Bernardino Verro. Il conducente del mezzo si è subito fermato
AGI - Un bambino di 11 anni è stato investito nel tardo pomeriggio a Milano da un camion ed è stato trasportato in condizioni gravissime con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
L'episodio è avvenuto poco dopo le 17.30 in via Bernardino Verro. Il conducente del mezzo si è subito fermato.
Il piccolo sarebbe stato da solo al momento dell'investimento avvenuto fuori dalle strisce pedonali. Le indagini sono affidate alla polizia locale: dalla prima ricostruzione il furgone, un Peugeot Boxer, procedeva in via Verro verso via Antonini.
All'arrivo dei primi soccorsi il bambino investito a Milano era già incosciente. I genitori sono arrivati in un secondo momento.