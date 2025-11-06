Il baritono russo Abdrazakov non canterà nel Don Giovanni, la decisione della Fondazione arena di Verona

AGI - "Ildar Abdrazakov non prenderà parte all'opera Don Giovanni, in programma al Teatro Filarmonico di Verona dal 18 al 25 gennaio 2026". È quanto si legge in una nota della Fondazione Arena di Verona.
La Fondazione anti-corruzione (Fbk) dell'oppositore russo Aleksei Navalny aveva lanciato nei giorni scorsi una campagna contro il "ritorno" in Italia e in Europa del baritono considerato vicino al Cremlino: "È un attivo sostenitore e persona di fiducia di Vladimir Putin", aveva sottolineato la Fondazione in una nota.
Giuli: bene annullamento esibizione Abdrazakov
"Approvo la scelta del Teatro Filarmonico di Verona, che ha annullato l’esibizione di Ildar Abdrazakov - ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli - non si tratta principalmente d’una questione di sicurezza, pur importantissima: le arti e più in generale la cultura russa, al pari delle altre, sono sempre benvenute in Italia quando rappresentano un veicolo di dialogo e pacificazione fra i popoli. Non così, invece, quando diventano lo strumento di propaganda al servizio di un potere dispotico che non può e non deve avere diritto di cittadinanza nel mondo libero".
Fondo Navalny esulta per esclusione Abdrazakov da Don Giovanni
La Fondazione anti-corruzione (Fbk) di Aleksei Navalny, promotrice della campagna contro l'esibizione a Verona del baritono filo-Cremlino Ildar Abdrazakov esulta per l'annullamento dell'evento. "Siamo riusciti ad annullare l'esibizione di Ildar Abdrazakov in Italia", si legge in una nota della Fondazione creata dall'oppositore russo.
"A gennaio 2026", prosegue il comunicato diffuso sui social, "Ildar Abdrazakov, complice e persona di fiducia di Putin, non si esibirà alla Fondazione Arena di Verona in Italia: è stato escluso dal programma, come da noi richiesto. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la campagna con informazioni!".