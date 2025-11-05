Elezioni in Campania, Maria Rosaria Boccia si ritira

AGI - Una lettera a Stefano Bandecchi, per motivare il suo ritiro dalla corsa alle regionali in Campania. Sette ore fa erano insieme a un appuntamento della Coldiretti a Pompei. Poi la riflessione su un avviso di garanzia e l'annuncio della volontà di farsi da parte.
Maria Rosaria Boccia, l'influencer e imprenditrice nota alle cronache per il caso che ha portato alle dimissioni da ministro di Gennaro Sangiuliano, imprenditrice scrive a Bandecchi perché non vuole affrontare un "calvario". "Caro presidente nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania" si legge.
La posizione dello staff di Bandecchi
"È una scelta personale delicata, visto ciò che le sta accadendo, ma resta accanto a noi in ogni caso proseguendo nell'attività di comunicazione", fanno sapere dallo staff di Bandecchi.