Reddito dimezzato per Giorgia Meloni nel 2025 

AGI - Reddito più che dimezzato per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel 2025. Nella dichiarazione pubblicata online sul sito del Parlamento, infatti, la premier annota un reddito imponibile, relativo all'anno d'imposta 2024, pari a 178.371 euro.
Nel 2024 – anno d'imposta 2023 – Meloni aveva invece percepito un reddito imponibile pari a 451.196.
Nelle note di variazione rispetto alla dichiarazione resa lo scorso anno, la premier annota poi l'acquisto definitivo nuova abitazione come prima casa. Tra le detrazioni figurano circa 6mila euro per "ristrutturazioni, mutuo e contributi al partito".
Tajani e Lupi diventano 'più ricchi'
Diventano invece 'più ricchi' nel 2025 il leader di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
Il titolare della Farnesina dichiara nel 2025 (anno d'imposta 2024) un reddito imponibile di circa 30mila euro in più: 185.664 euro, mentre l'anno precedente aveva dichiarato 154.727 euro. Anche Lupi accresce il proprio reddito, di circa 100mila euro: lo scorso anno aveva dichiarato un reddito imponibile di 124.864, che passa a 224.683 nel 2025.
I redditi dei ministri
Non tutti, nel Governo e tra deputati e senatori, hanno già inserito online la propria dichiarazione dei redditi. Su 24 ministri hanno provveduto in 8: il titolare dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani dichiara 94.955 di reddito imponibile, la ministra delle Disabilità Locatelli 99.768.
Il ministro Piantedosi 94.531 euro, mentre Nordio dichiara un reddito imponibile di 259.716 e il titolare del MEF Giorgetti di 94.834. Il ministro Urso dichiara 92.093, infine il ministro Schillaci dichiara un reddito di 97.322 euro e la partecipazione ad alcune società nonché l'aumento della percentuale di proprietà in alcuni immobili, tra cui un fabbricato a Roma di cui diventa l'esclusivo proprietario.
Il leader leghista e vicepremier Matteo Salvini non ha ancora pubblicato la propria dichiarazione.
I leader delle opposizioni
Tra gli esponenti delle opposizioni non si annota alcuna differenza considerevole: la segretaria del PD Elly Schlein dichiara un reddito imponibile pari a 98.471 euro, praticamente uguale all'anno precedente; il leader M5S Giuseppe Conte non ha ancora pubblicato la propria dichiarazione, così come il leader di IV Matteo Renzi.
Per il leader di Azione Carlo Calenda l'imponibile è pari a 121.799, il verde Angelo Bonelli dichiara 101.811 di reddito imponibile e Nicola Fratoianni 93.306.
I presidenti di Camera e Senato
Manca ancora la dichiarazione online del Presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre il Presidente della Camera Lorenzo Fontana dichiara nel 2025 – anno d'imposta 2024 – un imponibile di 154.633, praticamente identico all'anno precedente.