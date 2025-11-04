Appalti sanità, la procura di Palermo chiede i domiciliari per Cuffaro e altre 17 persone

AGI - La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, leader della Dc, e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il deputato regionale all'Ars Carmelo Pace - accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione.
I Carabinieri del Ros - si legge in una nota diramata dal capo della Procura della Repubblica di Palermo, Maurizio de Lucia - hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al gip per l'interrogatorio preventivo.
Solo dopo l'interrogatorio il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta di domiciliari avanzata per Cuffaro e per gli altri e se chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Romano.
La procura di Palermo ha fatto sapere di aver disposto le perquisizioni del Ros dei carabinieri "al fine di evitare la dispersione delle prove a seguito della discovery delle indagini imposta dalla notifica dell'invito a rendere interrogatorio preventivo a seguito della richiesta di applicazione di misura cautelare" avanzata nei confronti di Antonio Abbonato, 53 anni, Ferdinando Aiello, 53 anni, Paolo Bordonaro, di Canicattini Bagni, 59 anni, Alessandro Maria Caltagirone, 54 anni, Roberto Colletti, di Siculiana, 66 anni, Salvatore Cuffaro, di Raffadali, 67 anni, Maroco Damone, 51 anni, Giuseppa Di Mauro, di Lentini, 60 anni, Vito Fazzino, di Siracusa, 43 anni, Antonio Iacono, 66 anni, Mauro Marchese, di Napoli, 65 anni, Sergio Mazzola, di Belmonte Mezzagno, 61 anni, Carmelo Pace, di Ribera, 54 anni, Vito Raso, 62 anni, Francesco Saverio Romano, 61 anni, Paolo Emilio Russo, di Catania, 62 anni, Giovanni Giuseppe Tomasino, 54 anni, Alessandro Vetro, di Agrigento, 45 anni.
La procura ha specificato che per "Romano sussistono le garanzie di cui all'art. 68 della Costituzione", in quanto parlamentare.
Romano, "sono tranquillo e a disposizione"
"Apprendo dalla stampa di una richiesta della procura di Palermo che mi riguarderebbe: non ne so nulla e non ho ricevuto alcuna comunicazione", afferma il coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano.
"In ogni caso - riprende - sono assolutamente tranquillo e a disposizione, pronto a chiarire eventuali dubbi dei magistrati, dei quali ho la massima stima e considerazione".