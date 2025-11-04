Uccise nonna a forbiciate, assolto per totale infermità

AGI - È stato assolto per "vizio totale di mente" Simone Monteverdi, il ventiduenne che nel settembre dello scorso anno aveva ucciso a colpi di forbici la nonna Andreina Canepa. L'omicidio era avvenuto a Chiavari, nella città metropolitana di Genova. È la decisione dei giudici della corte d'assise di Genova, i quali hanno anche stabilito che il giovane dovrà essere sottoposto a misura di sicurezza per dieci anni. Monteverdi era stato già dichiarato totalmente infermo, ma era stato comunque rinviato a giudizio.
Monteverdi, che ha vent'anni, è già stato trasferito da tempo in una Rems, a Genova Pra'. La mattina dell'omicidio, aveva preso prima un coltello da cucina per colpire l'anziana più volte.
La dinamica del delitto
Poi ha afferrato un paio di forbici, usandole per 29 volte sul collo e sul volto della donna, che aveva 82 anni. Infine ha chiamato i carabinieri, dicendo che la nonna era morta. Prima dell'arrivo dei militari, aveva lanciato l'arma dalla finestra. Madre e sorella del giovane non vivevano a casa con loro.