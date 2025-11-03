Torino, disabile 15enne bullizzato e torturato da baby gang

AGI - La procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, a seguito della denuncia presentata ai carabinieri dalla famiglia di un ragazzo disabile di 15 anni, che nella notte di Halloween sarebbe stato sequestrato e torturato da due ragazzi e una ragazza, tutti coetanei.
Da quanto si apprende, il gruppo avrebbe rinchiuso il giovane in una stanza, quindi lo avrebbero minacciato e torturato.
L'indagine e il sequestro degli smartphone
Nelle scorse ore gli inquirenti hanno individuato i giovani accusati dell'aggressione, sequestrando loro gli smartphone che potrebbero contenere i video delle violenze.
La denuncia della madre
A denunciare l'accaduto è stata la mamma del ragazzo, che su un gruppo social di Moncalieri, nel Torinese, ha descritto le violenze. La donna, in particolare, ha raccontato che i ragazzi avrebbero spento una sigaretta sulla caviglia del figlio costringendolo poi a bagnarsi sotto una fontanella.