Torino, disabile 15enne bullizzato e torturato da baby gang. Nei telefonini il video delle violenze
Torino, disabile 15enne bullizzato e torturato da baby gang. Nei telefonini il video delle violenze

Gli aggressori già individuati dagli inquirenti. La procura indaga per sequestro di persona e violenza privata
Il palazzo di giustizia di Torino
Stefano Guidi / AGF - Il palazzo di giustizia di Torino
AGI - La procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, a seguito della denuncia presentata ai carabinieri dalla famiglia di un ragazzo disabile di 15 anni, che nella notte di Halloween sarebbe stato sequestrato e torturato da due ragazzi e una ragazza, tutti coetanei.

Da quanto si apprende, il gruppo avrebbe rinchiuso il giovane in una stanza, quindi lo avrebbero minacciato e torturato.

L'indagine e il sequestro degli smartphone

Nelle scorse ore gli inquirenti hanno individuato i giovani accusati dell'aggressione, sequestrando loro gli smartphone che potrebbero contenere i video delle violenze.

La denuncia della madre

A denunciare l'accaduto è stata la mamma del ragazzo, che su un gruppo social di Moncalieri, nel Torinese, ha descritto le violenze. La donna, in particolare, ha raccontato che i ragazzi avrebbero spento una sigaretta sulla caviglia del figlio costringendolo poi a bagnarsi sotto una fontanella.

