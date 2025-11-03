Nudi sul web con l'AI, la procura di Roma apre un'inchiesta

AGI - I pm di Roma hanno un'inchiesta in relazione alle immagini - generate dall'intelligenza artificiale -, di donne dello spettacolo e non e che compaiono nude su un sito per adulti.
Nel procedimento, coordinato dall'aggiunto Sergio Colaiocco e aperto dopo l'arrivo di alcune denunce tra cui quella della giornalista Francesca Barra, si indaga per il reato introdotto nell'ottobre scorso, sull'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con il sistema di intelligenza artificiale. Il reato prevede una pena da uno a 5 anni.
La diffusione di contenuti via social
La scoperta di siti che diffondevano foto create artificialmente con nudi di personaggi VIP è avvenuta grazie anche alla segnalazione di utenti, che hanno informato i diretti interessati. Le reazioni iniziali di sconcerto hanno lasciato poi spazio a riflessioni sull'uso dell'intelligenza artificiale e adesso a un'inchiesta penale, i cui risvolti sono tutti da scrivere.
Preoccupa molto la facilità con cui si può avere accesso a questi contenuti e a come possono essere diffusi e utilizzati. Il sequestro dei siti, molto spesso, avviene quando il danno è già grave: foto e video circolano liberamente nella rete grazie ai social.