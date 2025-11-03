Garlasco, telefoni e pc dell'ex pm Venditti al Riesame

AGI - Di nuovo sulla scena gli undici dispositivi elettronici - pc, telefoni, hard disk - dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti nei quali la Procura di Brescia "ritiene ci siano sicuramente elementi utili" alla prova del reato di corruzione che sarebbe stato commesso dall'ex magistrato e da Giuseppe Sempio per favorire l'archiviazione del figlio di quest'ultimo, Andrea Sempio.
Davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Brescia si discutono i ricorsi presentati dalle difese dell'ex procuratore capo pavese, Mario Venditti, del pm ora in forza a Milano Pietro Paolo Mazza e di Cristiano D'Arena, titolare della società Esitel, che svolse le intercettazioni proprio sull'inchiesta del 2017 finita in un 'nulla di fatto' sull'attuale indagato per l'omicidio. Siamo nell'ambito dell'inchiesta 'Clean 3' ma i device di cui si parla sono gli stessi al centro dell'inchiesta per corruzione.
Nel groviglio di indagini collegate all'omicidio di Chiara Poggi, i giudici bresciani si devono pronunciare su un tema cruciale: la possibilità per la Procura di analizzare i device sequestrati ai tre indagati per ricostruire quello che prospettano come uno spaccato del 'Sistema Pavia' di cui sarebbero stati protagonisti Venditti e Mazza. L'accusa in concorso è di essere stati corrotti da D'Arena attraverso "varie utilità" ai magistrati tra le quali pranzi e l'"affidamento pressoché esclusivo" a Esitel "del noleggio degli apparati di intercettazione" e di automobili "a uso privato".
Le accuse della difesa e il 'Sistema Garlasco'
Ieri l'avvocato Domenico Aiello, che assiste Venditti, ha utilizzato parole molto severe nei confronti dei vertici delle Procure di Pavia e Brescia, entrambe al lavoro su Garlasco. "Mi viene chiesto se in aula presenzierà il dottor Venditti ma nessuno si chiede perché non sia presente alla discussione il dottor Prete e magari anche il dottor Napoleone. Eppure ci saranno due magistrati davanti al Riesame con la magistratura per la seconda volta in due settimane davanti a un tribunale penale ma tutto è diventato routinario, sommessamente genuflesso all'onnipotente palinsesto di Garlasco". Pronti a dare battaglia anche i legali Massimo Dinoia e Fabrizio Testa che presenteranno una memoria per Mazza.
La mossa 'last-minute' di Aiello e il nuovo sequestro
Ieri Aiello è riuscito con una mossa 'last-minute' a far rinviare l'accertamento tecnico in programma nel pomeriggio di oggi a Pinerolo, in Piemonte, dalla cui notifica alle parti è emersa la notizia di Giuseppe Sempio indagato per avere corrotto Venditti con 20-30mila euro, come i pm pavesi deducono dall'appunto trovato in casa. Aiello ha presentato al gip e alla Procura Generale la richiesta di un incidente probatorio per evitare che su telefoni, pc e altri dispositivi di Venditti, siano compiute attività "non decise o non presidiate da un giudice terzo, tenuto conto che la Procura pare non abbia inteso adeguarsi o rispettare il primo annullamento disposto" il 17 ottobre dal Tribunale del Riesame. In seguito a questo annullamento, la Procura aveva effettuato un secondo sequestro. Aiello vuole aspettare che i giudici del Riesame stabiliscano se il sequestro dei device sia avvenuto legittimamente prima che si analizzino.