Schianto frontale tra un'auto e un'autobotte dei pompieri, un morto e 6 feriti
La vittima aveva 35 anni, sei i feriti. L'incidente in provincia di Bergamo
AGI - Incidente stradale mortale in provincia di Bergamo: un uomo di 35 anni è morto a seguito di un frontale dell'auto che stava guidando con un'autobotte dei vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale, tra i comuni di Albino e Nembro. Il mezzo di soccorso stava raggiungendo un capannone nel comune di Scanzorosciate dove era divampato un incendio, quando, per cause da accertare, si è verificato lo scontro con l'auto, dove c'erano 5 persone a bordo, tra cui un minorenne. Nell'impatto, il conducente è morto sul colpo. Gli altri occupanti dell'auto sono stati soccorsi dal personale del 118. Anche un vigile del fuoco è rimasto ferito nell'incidente.