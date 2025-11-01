Sempio dopo essere stato indagato: "Stiamo ragionando, non mi ricordo"
Giuseppe Sempio dopo essere stato indagato: "Stiamo ragionando, non mi ricordo"

In un'intervista telefonica alla trasmissione Quarto Grado, il papà di Andrea Sempio parla dopo essere finito nel registro degli indagati con l'ipotesi di corruzione
Nicola Marfisi / AGF - 03/02/2017, Milano, trasmissione televisiva Quarto Grado. Nella foto Giuseppe Sempio, padre di Andrea implicato nel processo per l'omicidio di Garlasco
AGI - Nel corso della puntata di “Quarto Grado”, condotta da Gianluigi Nuzzi - in onda il 31 ottobre, su Retequattro – è intervenuto, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, che racconta le sensazioni dopo che ieri è stato inserito nel registro degli indagati dalla procura di Brescia nell’indagine per corruzione nell'ambito dell'inchiesta volta a fare luce sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, per il quale è stato condannato Alberto Stasi. Al telefono, Sempio riferisce di aver saputo dell'indagine a suo carico "alle sei e dieci un giornalista diceva questa cosa e alle sette e dieci sono arrivati quelli della finanza" che hanno sequestrato i dispositivi elettronici all'uomo.

Se all'interno ci potessero essere dei messaggi compromettenti, il papà di Andrea sembra non ricordare.

"Ma non lo so, chi si ricorda…" e su una possibile conversazione dove si faceva riferimento alla consegna di soldi a Soldani, "no, ma quella è una cosa che non si capisce, comunque. Vedremo, che ti devo dire. È una cosa che noi non possiamo capire. Stiamo ragionando fra di noi, insomma".

E comunque l'uomo specifica "Quella gente lì non la conosco neanche. Ma adesso bisogna capire bene le cose".

Spoto spiega perchè ci mise 40 minuti a notificare l'atto a Sempio

Nella stessa puntata della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, è andata in onda anche un'intervista esclusiva a Giuseppe Spoto, l’ex maresciallo dei carabinieri, che nelle scorse settimane ha subito la perquisizione della sua abitazione, nell’ambito dell’inchiesta contro l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. I PM bresciani vogliono indagare sui rapporti opachi tra Spoto e Sempio: nel 2017 gli è stato contestato di non aver trascritto alcune frasi delle intercettazioni e anche l’averci messo 40 minuti per notificare un atto.

L'ex militare ha risposto così: "Aspettavo che il mio collega da fuori mi mandasse la chat che mi dicesse che aveva finito l’installazione della microspia. Quindi ho spiegato proprio nei dettagli l’invito a comparire e tutte le questioni tecniche che sono riportate nella prima pagina dell’atto. Probabilmente ho fatto un errore nell’orario della notifica, ho scritto 17.45 e non 16.45, se lei ha visto gli atti. L’installazione è avvenuta alle 16.47. Quindi possiamo dire che dalle 16.47 in poi probabilmente sono uscito dal centro commerciale".

