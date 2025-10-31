Cesena: Partorisce e abbandona il neonato tra i cassonetti

AGI - Una donna di Cesena, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha partorito in casa e subito dopo avrebbe avvolto il neonato in una coperta lasciandolo vicino ai cassonetti dei rifiuti, nei pressi della sua abitazione. Come riporta la stampa locale, a notare la scena è stato un passante, che si è immediatamente avvicinato e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cesena e del Nucleo investigativo di Forlì, insieme al personale del 118. Il piccolo è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato nel reparto di Neonatologia. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.
La madre, una donna italiana con disagi cognitivi, ha anch'ella chiamato aiuto: al loro arrivo i soccorritori l'hanno trovata sotto shock e rischio emorragia per la non espulsione della placenta. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito da sola. I carabinieri stanno ora cercando di chiarire i motivi del gesto e di ricostruire l'intera vicenda, anche per accertare il ruolo del padre, un uomo di 54 anni, anch'egli affetto da una disabilità cognitiva. Sul fatto indaga la Procura, l'ipotesi di reato è quella di tentato infanticidio.