Cesena: Partorisce e abbandona il neonato tra i cassonetti
Cesena: Partorisce e abbandona il neonato tra i cassonetti
Home>Cronaca

Cesena: Partorisce e abbandona il neonato tra i cassonetti

Le condizioni del piccolo sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sia la madre che il padre soffrono di disabilità cognitive
Neonati al tempo del Covid
Neonati al tempo del Covid
di lettura

AGI - Una donna di Cesena, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha partorito in casa e subito dopo avrebbe avvolto il neonato in una coperta lasciandolo vicino ai cassonetti dei rifiuti, nei pressi della sua abitazione. Come riporta la stampa locale, a notare la scena è stato un passante, che si è immediatamente avvicinato e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cesena e del Nucleo investigativo di Forlì, insieme al personale del 118. Il piccolo è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato nel reparto di Neonatologia. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

ADV

La madre, una donna italiana con disagi cognitivi, ha anch'ella chiamato aiuto: al loro arrivo i soccorritori l'hanno trovata sotto shock e rischio emorragia per la non espulsione della placenta. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito da sola. I carabinieri stanno ora cercando di chiarire i motivi del gesto e di ricostruire l'intera vicenda, anche per accertare il ruolo del padre, un uomo di 54 anni, anch'egli affetto da una disabilità cognitiva. Sul fatto indaga la Procura, l'ipotesi di reato è quella di tentato infanticidio.

ADV
ADV