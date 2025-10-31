L'influenza metterà a letto oltre 15 milioni di italiani. Pregliasco: "Sarà pesante"
L'influenza metterà a letto oltre 15 milioni di italiani. Pregliasco: "Sarà pesante"
Home>Cronaca

L'influenza metterà a letto oltre 15 milioni di italiani. Pregliasco: "Sarà pesante"

Secondo il virologo, anche quest'anno il covid e l'influenza stagionale saranno in linea con il 2024
In calo i casi di influenza in Italia. Il picco è stato superato. I più colpiti sono sempre i bambini sotto i 5 anni
Coronavirus influenza
influenza
di lettura

AGI - Le previsioni sull'influenza? "Anche quest'anno l'influenza e il Covid saranno pesanti, in linea con l'anno precedente, perché i virus hanno una capacità trasmissiva alta. Parliamo di 15/16 milioni di casi". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha risposto cosi' a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, i quali gli chiedevano il suo parere in rapporto alle stime sull'influenza fatte nei giorni scorsi, ai microfoni della trasmissione, dai colleghi Matteo Bassetti e Andrea Crisanti.

ADV
ADV