L'influenza metterà a letto oltre 15 milioni di italiani. Pregliasco: "Sarà pesante"

AGI - Le previsioni sull'influenza? "Anche quest'anno l'influenza e il Covid saranno pesanti, in linea con l'anno precedente, perché i virus hanno una capacità trasmissiva alta. Parliamo di 15/16 milioni di casi". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha risposto cosi' a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, i quali gli chiedevano il suo parere in rapporto alle stime sull'influenza fatte nei giorni scorsi, ai microfoni della trasmissione, dai colleghi Matteo Bassetti e Andrea Crisanti.
