Milano, la Guardia di Finanza sequestra 118 mila articoli di Halloween 

AGI - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato a un commerciante di nazionalità cinese in zona piazzale Loreto 118.453 articoli tra decorazioni e accessori per feste, anche riconducibili alla ricorrenza di Halloween, riportanti indebitamente la marchiatura "CE", non prevista per questo tipo di merce e utilizzata, si legge in una nota delle Fiamme Gialle, per ingannare i clienti sulla tracciabilità e la qualità dei prodotti in questione.
Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla magistratura per i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
L'operazione anti-contraffazione
I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano hanno intensificato per Halloween i controlli finalizzati al contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale organizzato. Con questo obiettivo, hanno ritirato dal mercato i prodotti non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute e acquisito documentazione utile a ricostruire l'intera filiera illecita.