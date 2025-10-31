Milano, la Guardia di Finanza sequestra 118 mila articoli di Halloween 
Milano, la Guardia di Finanza sequestra 118 mila articoli di Halloween

Durante i controlli a un commerciante di nazionalità cinese, i militari del Comando Provinciale hanno scoperto un vasto quantitativo di articoli per feste non conformi agli standard di sicurezza
Manuela D'Alessandro
AGI - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato a un commerciante di nazionalità cinese in zona piazzale Loreto 118.453 articoli tra decorazioni e accessori per feste, anche riconducibili alla ricorrenza di Halloween, riportanti indebitamente la marchiatura "CE", non prevista per questo tipo di merce e utilizzata, si legge in una nota delle Fiamme Gialle, per ingannare i clienti sulla tracciabilità e la qualità dei prodotti in questione.

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla magistratura per i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

L'operazione anti-contraffazione

I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano hanno intensificato per Halloween i controlli finalizzati al contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale organizzato. Con questo obiettivo, hanno ritirato dal mercato i prodotti non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute e acquisito documentazione utile a ricostruire l'intera filiera illecita.

