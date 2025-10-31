Bimba legata alla sedia della mensa, licenziata una educatrice
Bimba legata alla sedia della mensa, licenziata una educatrice
Home>Cronaca

Bimba legata alla sedia della mensa, licenziata una educatrice

è accaduto in una scuola di infanzia paritaria a Napoli
Mensa, scuola di infanzia
SAMUEL KUBANI / AFP - Mensa, scuola di infanzia
maltrattamenti minori scuola napoli
di lettura

AGI - I carabinieri di Napoli sono stati chiamati in una scuola d'infanzia paritaria nel quartiere di Pianura. Una donna era venuta a conoscenza del fatto che il giorno prima sua figlia, mentre era a mensa, era stata legata alla sedia da un'educatrice dell'asilo con una sciarpa.

ADV

La piccola non ha riportato lesioni. La direttrice della scuola ha comunicato ai militari dell'Arma di aver già licenziato la collaboratrice che era stata assunta solo 4 giorni prima. La madre della bimba non ha sporto denuncia.

ADV
ADV